Бизнес по выращиванию голубики под ключ
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Земля
Мы предлагаем земельные участки для организации плантации, фермерского хозяйства, усадьбы или глемпингов. Земля в собственности, быстрое оформлениеПодробнее
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Саженцы
Саженцы голубики высокорослой в большом ассортименте всегда в наличии. Районированные сорта и высочайшее качество посадочного материалаПодробнее
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Плантации
Поможем вам заложить плантацию голубики как на купленном у нас участке, так и на вашей землеПодробнее
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Умное поле
Хотите удаленно следить и управлять своей плантацией? Ноу-хау, разработанное совместно с компанией Plarmer — система "Умное поле", способная отслеживать все важнейшие для ваших культур показатели, а так же сообщать вам о выходе за пределы нормыПодробнее
О НАС
Компания «Новая Земля» один из пионеров в промышленном выращивании голубики высокорослой в Подмосковье. Развиваем собственную плантацию голубики в Егорьевском районе Московской области.
Бизнес по выращиванию голубики один из самых перспективных видов сельскохозяйственного производства. Плантация голубики, после правильной закладки и необходимого ухода, стабильно работает более 70 лет. Прибыль с одного гектара промышленной плантации может составлять от 1,5 до 2-3 и более миллионов рублей в год. Это хорошее вложение средств и обеспечение своей жизни на долгие годы.
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70+
лет работает плантация без пересадки
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₽3млн+
прибыль с 1 Га плантации в год
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Земля
от 275 000 /Га
- около 100 км от МКАД
- зона СХ-3
- вблизи лес и водоемы
- асфальтированная дорога
- воможность возведения с/х построек и дома
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Саженцы
от 250 /шт
- Адаптированные к подмосковному климату
- Большой ассортимент саженцев в наличии
- Возраст от 2 до 10 лет
- Высокое качество посадочного материала
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Плантация
от 150 000 /Га
- Подготовка проекта и сметы
- Организация всех работ
- Наличие необходимой техники
- Агро сопровождение
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Умное поле
от 300 000 /Га
- датчики
- установка и калибровка
- настройка облачной системы
- оперативные уведомления
- удобное приложение
Почему выбирают нас
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Опыт
Большой практический опыт в выращивании голубики высокорослой, которым мы готовы поделиться с вами
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14 сортов
На нашей плантации 14 сортов голубики прошли практические испытания подмосковным климатом
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Земля
Земельные участки, которые идеально подойдут для организации ягодных плантаций
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Технологии
Самое современное оборудование и технологии для успешного бизнеса по выращиванию голубики
Продажа саженцев
Блюголд
Блюголд
от 250 руб
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Возраст
2 года, контейнер С2
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Срок созревания
среднеспелый
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Урожайность
4-7 кг
Крепкие, интенсивно ветвящиеся побеги
Красивые, среднерослые, мощные и раскидистые кусты достигают роста 1,2-1,5 м. Обладают отличными декоративными свойствами. Крону образуют пряморастущие, деревенеющие до вершины прочные ветки, диаметр которых достигает 3 см. Побеги развиваются крепкими и интенсивно ветвящимися. Ягоды средние по размерам, около 15-18 мм, весом до 2,1 г, округлой и слегка сплюснутой конфигурации. Окрас ягод светло-голубой с серебристым налётом. По своим вкусовым свойствам плоды кисло-сладкие. Дегустационная оценка в баллах – 4,3 из 5 возможных. Сорт обладает средним уровнем устойчивости к заболеваниям. Отлично выдерживает достаточно сильные морозы (до -35 градусов).
от 250 руб
Чандлер
Чандлер
от 250 руб
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Возраст
2 года, контейнер С2
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Срок созревания
поздний
-
Урожайность
6-8 кг
Замечателный вкус среднепозднего сорта
Чандлер это гибридный, высокорослый сорт. Выведен в Европе в 1994 году. Вырастает до полутора метров, иногда до 1,7 м. Кусты округлые, прямостоячие. Отличаются раскидистостью, быстро формируют многочисленные боковые побеги.
Размер ягод в диаметре около 20 миллиметров. Средний вес 2,5 грамма, наиболее крупные ягоды достигают 5 граммов. Плоды красивые, круглые, с обеих сторон приплюснутые. Ягоды сорта Чандлер очень сочные, кисло-сладкие. Сладость ощущается больше, чем кислинка.
Очень неплохо переносит зиму, морозостойкость до -37 градусов.
от 250 руб
Блюкроп
Блюкроп
от 250 руб
-
Возраст
2 года, контейнер С2
-
Срок созревания
среднеспелый
-
Урожайность
6-9 кг
Надежный сорт среднего срока созревания
Самый распространенный сорт в мире для промышленного выращивания. Для нашего климата сорт считается эталонным. Отличается хорошей адаптацией к почвенным условиям, отличной зимостойкостью (до -34°С), относительно хорошо выдерживает засухи, устойчив к заболеваниям. Плохо растет на влажных почвах, требует усиленной обрезки, восприимчив к болезням молодых побегов. Ягоды светло-голубого цвета, достаточно терпкого вкуса, отменного качества. Рекомендуется для употребления в свежем виде и переработки.
от 250 руб
Дэнис Блю
Дэнис Блю
от 250 руб
-
Возраст
2 года, контейнер С2
-
Срок созревания
среднеспелый
-
Урожайность
5-7 кг
Высокая гастрономическая оценка ягод
Представитель так называемой группы новозеландских сортов. Куст достигает 1,5 м в высоту, и нуждается в регулярной обрезке. На протяжении всего периода роста привлекает своей декоративностью - обильно цветет, имеет красивую шаровидную форму, остроконечные листья ярко-зеленого цвета и интенсивное ветвление. Зимостойкость не более -35°С.
Ягоды ярко-синего цвета с розоватым оттенком, красивые, вкусные, хорошо переносят транспортировку и хранение.
Гурманы и опытные садоводы отмечают отличные вкусовые качества, превосходящие самые известные сорта. К этому можно прибавить быстрый рост, урожайность, зимостойкость, декоративность, транспортабельность ягод.
от 250 руб
Дюк
Дюк
от 250 руб
-
Возраст
2 года, контейнер С2
-
Срок созревания
ранний
-
Урожайность
6-8 кг
Ранняя ягода, продуктивный сорт
Отличный сорт для выращивания в условиях умеренного климата. Включен в РФ в реестр промышленных сортов. Особенности сорта: раннее созревание, зимостойкость, урожайность и уникальные вкусовые качества.
Кусты достигают 1,7 м в высоту, при этом ветвятся слабо, а это позволяет лучше вызревать ягодам, хорошо прогреваясь на солнце. Декоративность кустов позволяет использовать их в ландшафтном дизайне.
Округлые ягоды достигают приличного диаметра и веса в 2 г. Мякоть средней плотности, сочная, с легкой, практически незаметной на фоне сладости, кислинкой.
от 250 руб
Нортланд
Нортланд
от 250 руб
-
Возраст
2 года, контейнер С2
-
Срок созревания
среднеспелый
-
Урожайность
4-5 кг
Северный сорт
Голубика сорта Нортланд массово выращивается в Канаде и США. А ценится она за свою морозоустойчивость, пользу, а также за декоративность. Кустарник прекрасно смотрится в саду весной во время цветения, летом, усыпанный голубыми ягодами, осенью, когда листья приобретают красный цвет.
В высоту растение достигает немногим более 1 м. Но несмотря на это, куст выглядит мощно из-за своей густоты и раскидистости.
Ягоды этого сорта округлые, немного сплюснутые, величина их средняя, диаметром 12-15 мм. Имеет приятный кисло-сладкий вкус, дополненный тонким ароматом.
от 250 руб
Река
Река
от 250 руб
-
Возраст
2 года, контейнер С2
-
Срок созревания
ранний
-
Урожайность
6-9 кг
Надежный высокоурожайный сорт
Сформированные кустарники состоят из прямых и раскидистых веток. Высота взрослого куста может достигать 2 метров. Крона массивная и мощная.
Быстрорастущий сорт Река обладает отменной устойчивостью к морозам, морозостойкость до -35°С.
Размер ягод средний, цвет насыщенный голубой, немного темный. Мякоть плотная, но очень сочная. Ягоды сладкие.
Одним из основных преимуществ сорта Река является высокая урожайность. В среднем одно растение выдает от 6 до 9 килограммов.
от 250 руб
Торо
Торо
от 250 руб
-
Возраст
2 года, контейнер С2
-
Срок созревания
среднеспелый
-
Урожайность
6-9 кг
Сочетание декоративности и высоких урожаев
Сорт считается высокорослым и достигает 1,8-2 метров в высоту. Плотность кроны средняя.
Отмечаются крупные размеры ягод стандартной сферической формы, голубого цвета со средней плотности восковым налетом. По вкусу ягоды кисло-сладкие.
Механический способ для сбора ягод голубики сорта Торо не подойдет. Плоды желательно собирать вручную, чтобы не повредить их.
от 250 руб
Ханна Чойс
Ханна Чойс
от 250 руб
-
Возраст
2 года, контейнер С2
-
Срок созревания
ранний
-
Урожайность
5-7 кг
Один из самых ранних, высокоурожайных сортов
Сорт получен американскими селекционерами в Нью-Джерси в 1978 году. В процессе селекции гибрида использовались сеянцы голубики Блюкроп, Эрлиблю, Беркли.
Кусты в высоту достигают 1,6 м. По форме слабораскидистые, с направленными вверх побегами. Ягоды этого сорта крупные, слегка приплюснутые, около 25 мм в диаметре. Масса каждой составляет около 2 г, рыхлая гроздь может достигать веса в 400 г. и более! На вкус терпко-сладкие, с кисловатым послевкусием, отлично проявляют себя в десертах.
У данного сорта отмечается высокая зимостойкость. Без укрытия они успешно выдерживают до -37 градусов. Возвратные заморозки переносят без потерь.
от 250 руб
Хурон
Хурон
от 250 руб
-
Возраст
2 года, контейнер С2
-
Срок созревания
среднеспелый
-
Урожайность
6-9 кг
Один из наиболее вкусных сортов
Сорт американской селекции, выведен в результате скрещивания сеянцев высокорослого и крупноплодного сортов – «Дарроу» и «Вакциниума». Сорт внесен в Госреестр РФ с допуском к выращиванию во всех регионах России.
Куст вырастает до 1,8-2 метров в высоту, с кроной средней плотности.
Ягоды обладают фиолетово-синей расцветкой, форма шаровидная. Плоды имеют диаметр 1,5 - 1,9 см, но иногда доходят и до 3 см! Это очень крупные размеры, которые делают такие ягоды особенными. Вкус сладкий, без кислинки.
Популярен благодаря отменному вкусу, несложному уходу и высокой устойчивости перед морозами.
от 250 руб
Представьте...
- плантацию, по уходу за которой практически не требуется помощь человека
- что вы можете наблюдать и управлять циклом выращивания ваших культур уютно устроившись в кресле дома, получая все необходимые данные в приложение на вашем мобильном телефоне
- что вы можете не только видеть показания и принимать решения о поливе, своевременном внесении удобрений или обрезке кустарников и вызова бригады для оперативной уборки урожая
- что это УЖЕ реальность!
В рамках создания «умного поля» мы устанавливаем на выбранный вами участок все необходимые инфраструктурные решения и предоставляем доступ в облачные интерфейсы с возможностью отслеживания всех важнейших показателей в режиме онлайн.
Plarmer – система умного управления агрокультурной инфраструктурой, состоящая из двух равноценных блоков: инфраструктурной и программно-аппаратной части.
За счёт гибких настроек оптимального диапазона показателей, вы сможете получать уведомления из системы о любых отклонениях от принятой для выбранной культуры нормы и принимать оптимальные решения для улучшения урожайности в кратчайшие сроки.plarmer.com
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Температура почвы и воздуха
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Влажность почвы и воздуха
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Содержание удобрений в почве
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Уровень электропроводности
Продажа земли
Предлагаем отличные варианты земельных участков для любого вида сельскохозяйственной деятельности, организации семейной усадьбы, организации глемпингов и баз отдыха
- Карповская
- Березняки
Карповская
275 000 руб/га
-
Зона
СХ-3
-
Размер
участки от 3,2 до 4,2 га
-
Расположение
95 км от МКАД, 20 км от Егорьевска и 40 км от Коломны
Земельный участок сельскохозяйственного назначения. ВРИ: Растениеводство, Животноводство, Обеспечение сельскохозяйственного производства. Зона сх 3, с возможностью строительства хозяйственных построек и жилого дома. Идеально подойдёт для организации глэмпинга, кемпинга, базы отдыха, а так же фермерского хозяйства.
Участок имеет уникальное месторасположение: лёгкая возвышенность, со всех сторон окружённая лесом, плавно спускается к речке Раменка, протекающей вдоль участка и являющейся его естественной, природной границей. Тишина и отсутствие ветра. Рядом 2 больших пруда (12 и 30 га).
Электричество на границе участка.
275 000 руб/га
Березняки
275 000 руб/га
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Зона
СХ-3
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Размер
участок 13,8 га
-
Расположение
в 95 км от МКАД, 20 км от Егорьевска и 40 км от Коломны
Земельный участок сельскохозяйственного назначения. ВРИ для сельхозпроизводства. Зона сх 3, с возможностью строительства хозяйственных построек и жилого дома. Идеально подойдёт для организации глэмпинга, кемпинга, базы отдыха, а так же фермерского хозяйства.
Участок расположен на берегу пруда с платной рыбалкой. По другой границе хорошая асфальтовая дорога с минимальным трафиком. Участок с небольшим уклоном на юг, что делает его особенно привлекательным для организации плантации голубики и других культур.
Электричество на границе участка.
275 000 руб/га
Закладка плантаций
Организация плантации голубики имеет свою специфику и требует специальных знаний. При правильной закладке плантация голубики будет радовать вас обильным урожаем и прекрасным внешним видом многие десятки лет. Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями, возьмем на себя как организационные, так и фактические работы по закладки плантации голубики высокорослой.
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Подготовка проекта, плана посадки и сметы
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Закупка саженцев, материалов и оборудования
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Работы по закладке плантации
На каждом из этих этапов мы обладаем всеми необходимыми компетенциями, возьмем на себя как организационные, так и фактические работы по закладки плантации голубики высокорослой
Цена
от 150 000 руб/ Га