Бизнес по выращиванию голубики под ключ

В рамках создания «умного поля» мы устанавливаем на выбранный вами участок все необходимые инфраструктурные решения и предоставляем доступ в облачные интерфейсы с возможностью отслеживания всех важнейших показателей в режиме онлайн.

Plarmer – система умного управления агрокультурной инфраструктурой, состоящая из двух равноценных блоков: инфраструктурной и программно-аппаратной части.

За счёт гибких настроек оптимального диапазона показателей, вы сможете получать уведомления из системы о любых отклонениях от принятой для выбранной культуры нормы и принимать оптимальные решения для улучшения урожайности в кратчайшие сроки.