Бизнес по выращиванию голубики под ключ

  • Земля

    Мы предлагаем земельные участки для организации плантации, фермерского хозяйства, усадьбы или глемпингов. Земля в собственности, быстрое оформление

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    голубика

  • Саженцы

    Саженцы голубики высокорослой в большом ассортименте всегда в наличии. Районированные сорта и высочайшее качество посадочного материала

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    голубика

  • Плантации

    Поможем вам заложить плантацию голубики как на купленном у нас участке, так и на вашей земле

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    голубика

  • Умное поле

    Хотите удаленно следить и управлять своей плантацией? Ноу-хау, разработанное совместно с компанией Plarmer — система "Умное поле", способная отслеживать все важнейшие для ваших культур показатели, а так же сообщать вам о выходе за пределы нормы

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    голубика

О НАС

Компания «Новая Земля» один из пионеров в промышленном выращивании голубики высокорослой в Подмосковье. Развиваем собственную плантацию голубики в Егорьевском районе Московской области.

Бизнес по выращиванию голубики один из самых перспективных видов сельскохозяйственного производства. Плантация голубики, после правильной закладки и необходимого ухода, стабильно работает более 70 лет. Прибыль с одного гектара промышленной плантации может составлять от 1,5 до 2-3 и более миллионов рублей в год. Это хорошее вложение средств и обеспечение своей жизни на долгие годы.

  • 70+

    лет работает плантация без пересадки

  • ₽3млн+

    прибыль с 1 Га плантации в год

  • Земля

    от 275 000 /Га

    • около 100 км от МКАД
    • зона СХ-3
    • вблизи лес и водоемы
    • асфальтированная дорога
    • воможность возведения с/х построек и дома

  • Саженцы

    от 250 /шт

    • Адаптированные к подмосковному климату
    • Большой ассортимент саженцев в наличии
    • Возраст от 2 до 10 лет
    • Высокое качество посадочного материала

  • Плантация

    от 150 000 /Га

    • Подготовка проекта и сметы
    • Организация всех работ
    • Наличие необходимой техники
    • Агро сопровождение

  • Умное поле

    от 300 000 /Га

    • датчики
    • установка и калибровка
    • настройка облачной системы
    • оперативные уведомления
    • удобное приложение

Почему выбирают нас

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    Опыт

    Большой практический опыт в выращивании голубики высокорослой, которым мы готовы поделиться с вами

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    14 сортов

    На нашей плантации 14 сортов голубики прошли практические испытания подмосковным климатом

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    Земля

    Земельные участки, которые идеально подойдут для организации ягодных плантаций

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    Технологии

    Самое современное оборудование и технологии для успешного бизнеса по выращиванию голубики

Продажа саженцев

Блюголд

Блюголд

Блюголд

от 250 руб

  • Возраст

    2 года, контейнер С2

  • Срок созревания

    среднеспелый

  • Урожайность

    4-7 кг

Крепкие, интенсивно ветвящиеся побеги

Красивые, среднерослые, мощные и раскидистые кусты достигают роста 1,2-1,5 м. Обладают отличными декоративными свойствами. Крону образуют пряморастущие, деревенеющие до вершины прочные ветки, диаметр которых достигает 3 см. Побеги развиваются крепкими и интенсивно ветвящимися. Ягоды средние по размерам, около 15-18 мм, весом до 2,1 г, округлой и слегка сплюснутой конфигурации. Окрас ягод светло-голубой с серебристым налётом. По своим вкусовым свойствам плоды кисло-сладкие. Дегустационная оценка в баллах – 4,3 из 5 возможных. Сорт обладает средним уровнем устойчивости к заболеваниям. Отлично выдерживает достаточно сильные морозы (до -35 градусов).

от 250 руб

Чандлер

Чандлер

Чандлер

от 250 руб

  • Возраст

    2 года, контейнер С2

  • Срок созревания

    поздний

  • Урожайность

    6-8 кг

Замечателный вкус среднепозднего сорта

Чандлер это гибридный, высокорослый сорт. Выведен в Европе в 1994 году. Вырастает до полутора метров, иногда до 1,7 м. Кусты округлые, прямостоячие. Отличаются раскидистостью, быстро формируют многочисленные боковые побеги.
Размер ягод в диаметре около 20 миллиметров. Средний вес 2,5 грамма, наиболее крупные ягоды достигают 5 граммов. Плоды красивые, круглые, с обеих сторон приплюснутые. Ягоды сорта Чандлер очень сочные, кисло-сладкие. Сладость ощущается больше, чем кислинка.

Очень неплохо переносит зиму, морозостойкость до -37 градусов.

от 250 руб

Блюкроп

Блюкроп

Блюкроп

от 250 руб

  • Возраст

    2 года, контейнер С2

  • Срок созревания

    среднеспелый

  • Урожайность

    6-9 кг


Надежный сорт среднего срока созревания
Самый распространенный сорт в мире для промышленного выращивания. Для нашего климата сорт считается эталонным. Отличается хорошей адаптацией к почвенным условиям, отличной зимостойкостью (до -34°С), относительно хорошо выдерживает засухи, устойчив к заболеваниям. Плохо растет на влажных почвах, требует усиленной обрезки, восприимчив к болезням молодых побегов. Ягоды светло-голубого цвета, достаточно терпкого вкуса, отменного качества. Рекомендуется для употребления в свежем виде и переработки.

от 250 руб

Дэнис Блю

Дэнис Блю

Дэнис Блю

от 250 руб

  • Возраст

    2 года, контейнер С2

  • Срок созревания

    среднеспелый

  • Урожайность

    5-7 кг

Высокая гастрономическая оценка ягод

Представитель так называемой группы новозеландских сортов. Куст достигает 1,5 м в высоту, и нуждается в регулярной обрезке. На протяжении всего периода роста привлекает своей декоративностью - обильно цветет, имеет красивую шаровидную форму, остроконечные листья ярко-зеленого цвета и интенсивное ветвление. Зимостойкость не более -35°С.
Ягоды ярко-синего цвета с розоватым оттенком, красивые, вкусные, хорошо переносят транспортировку и хранение.
Гурманы и опытные садоводы отмечают отличные вкусовые качества, превосходящие самые известные сорта. К этому можно прибавить быстрый рост, урожайность, зимостойкость, декоративность, транспортабельность ягод.

от 250 руб

Дюк

Дюк

Дюк

от 250 руб

  • Возраст

    2 года, контейнер С2

  • Срок созревания

    ранний

  • Урожайность

    6-8 кг

Ранняя ягода, продуктивный сорт

Отличный сорт для выращивания в условиях умеренного климата. Включен в РФ в реестр промышленных сортов. Особенности сорта: раннее созревание, зимостойкость, урожайность и уникальные вкусовые качества.
Кусты достигают 1,7 м в высоту, при этом ветвятся слабо, а это позволяет лучше вызревать ягодам, хорошо прогреваясь на солнце. Декоративность кустов позволяет использовать их в ландшафтном дизайне.
Округлые ягоды достигают приличного диаметра и веса в 2 г. Мякоть средней плотности, сочная, с легкой, практически незаметной на фоне сладости, кислинкой.

от 250 руб

Нортланд

Нортланд

Нортланд

от 250 руб

  • Возраст

    2 года, контейнер С2

  • Срок созревания

    среднеспелый

  • Урожайность

    4-5 кг

Северный сорт

Голубика сорта Нортланд массово выращивается в Канаде и США. А ценится она за свою морозоустойчивость, пользу, а также за декоративность. Кустарник прекрасно смотрится в саду весной во время цветения, летом, усыпанный голубыми ягодами, осенью, когда листья приобретают красный цвет.
В высоту растение достигает немногим более 1 м. Но несмотря на это, куст выглядит мощно из-за своей густоты и раскидистости.
Ягоды этого сорта округлые, немного сплюснутые, величина их средняя, диаметром 12-15 мм. Имеет приятный кисло-сладкий вкус, дополненный тонким ароматом.

от 250 руб

Река

Река

Река

от 250 руб

  • Возраст

    2 года, контейнер С2

  • Срок созревания

    ранний

  • Урожайность

    6-9 кг

Надежный высокоурожайный сорт

Сформированные кустарники состоят из прямых и раскидистых веток. Высота взрослого куста может достигать 2 метров. Крона массивная и мощная.
Быстрорастущий сорт Река обладает отменной устойчивостью к морозам, морозостойкость до -35°С.
Размер ягод средний, цвет насыщенный голубой, немного темный. Мякоть плотная, но очень сочная. Ягоды сладкие.
Одним из основных преимуществ сорта Река является высокая урожайность. В среднем одно растение выдает от 6 до 9 килограммов.

от 250 руб

Торо

Торо

Торо

от 250 руб

  • Возраст

    2 года, контейнер С2

  • Срок созревания

    среднеспелый

  • Урожайность

    6-9 кг

Сочетание декоративности и высоких урожаев

Сорт считается высокорослым и достигает 1,8-2 метров в высоту. Плотность кроны средняя.
Отмечаются крупные размеры ягод стандартной сферической формы, голубого цвета со средней плотности восковым налетом. По вкусу ягоды кисло-сладкие.
Механический способ для сбора ягод голубики сорта Торо не подойдет. Плоды желательно собирать вручную, чтобы не повредить их.

от 250 руб

Ханна Чойс

Ханна Чойс

Ханна Чойс

от 250 руб

  • Возраст

    2 года, контейнер С2

  • Срок созревания

    ранний

  • Урожайность

    5-7 кг

Один из самых ранних, высокоурожайных сортов

Сорт получен американскими селекционерами в Нью-Джерси в 1978 году. В процессе селекции гибрида использовались сеянцы голубики Блюкроп, Эрлиблю, Беркли.
Кусты в высоту достигают 1,6 м. По форме слабораскидистые, с направленными вверх побегами. Ягоды этого сорта крупные, слегка приплюснутые, около 25 мм в диаметре. Масса каждой составляет около 2 г, рыхлая гроздь может достигать веса в 400 г. и более! На вкус терпко-сладкие, с кисловатым послевкусием, отлично проявляют себя в десертах.
У данного сорта отмечается высокая зимостойкость. Без укрытия они успешно выдерживают до -37 градусов. Возвратные заморозки переносят без потерь.

от 250 руб

Хурон

Хурон

Хурон

от 250 руб

  • Возраст

    2 года, контейнер С2

  • Срок созревания

    среднеспелый

  • Урожайность

    6-9 кг

Один из наиболее вкусных сортов

Сорт американской селекции, выведен в результате скрещивания сеянцев высокорослого и крупноплодного сортов – «Дарроу» и «Вакциниума». Сорт внесен в Госреестр РФ с допуском к выращиванию во всех регионах России.
Куст вырастает до 1,8-2 метров в высоту, с кроной средней плотности.
Ягоды обладают фиолетово-синей расцветкой, форма шаровидная. Плоды имеют диаметр 1,5 - 1,9 см, но иногда доходят и до 3 см! Это очень крупные размеры, которые делают такие ягоды особенными. Вкус сладкий, без кислинки.
Популярен благодаря отменному вкусу, несложному уходу и высокой устойчивости перед морозами.

от 250 руб

Представьте...

Голубика
  • плантацию, по уходу за которой практически не требуется помощь человека
  • что вы можете наблюдать и управлять циклом выращивания ваших культур уютно устроившись в кресле дома, получая все необходимые данные в приложение на вашем мобильном телефоне
  • что вы можете не только видеть показания и принимать решения о поливе, своевременном внесении удобрений или обрезке кустарников и вызова бригады для оперативной уборки урожая
  • что это УЖЕ реальность!

В рамках создания «умного поля» мы устанавливаем на выбранный вами участок все необходимые инфраструктурные решения и предоставляем доступ в облачные интерфейсы с возможностью отслеживания всех важнейших показателей в режиме онлайн.

Plarmer – система умного управления агрокультурной инфраструктурой, состоящая из двух равноценных блоков: инфраструктурной и программно-аппаратной части.

За счёт гибких настроек оптимального диапазона показателей, вы сможете получать уведомления из системы о любых отклонениях от принятой для выбранной культуры нормы и принимать оптимальные решения для улучшения урожайности в кратчайшие сроки.

plarmer.com
  • термометр

    Температура почвы и воздуха

  • капля

    Влажность почвы и воздуха

  • волны

    Содержание удобрений в почве

  • электричество

    Уровень электропроводности

Продажа земли

Предлагаем отличные варианты земельных участков для любого вида сельскохозяйственной деятельности, организации семейной усадьбы, организации глемпингов и баз отдыха

  • Карповская
  • Березняки

Карповская

275 000 руб/га

  • Зона

    СХ-3

  • Размер

    участки от 3,2 до 4,2 га

  • Расположение

    95 км от МКАД, 20 км от Егорьевска и 40 км от Коломны

Земельный участок сельскохозяйственного назначения. ВРИ: Растениеводство, Животноводство, Обеспечение сельскохозяйственного производства. Зона сх 3, с возможностью строительства хозяйственных построек и жилого дома. Идеально подойдёт для организации глэмпинга, кемпинга, базы отдыха, а так же фермерского хозяйства.

Участок имеет уникальное месторасположение: лёгкая возвышенность, со всех сторон окружённая лесом, плавно спускается к речке Раменка, протекающей вдоль участка и являющейся его естественной, природной границей. Тишина и отсутствие ветра. Рядом 2 больших пруда (12 и 30 га).

Электричество на границе участка.

275 000 руб/га

Березняки

275 000 руб/га

  • Зона

    СХ-3

  • Размер

    участок 13,8 га

  • Расположение

    в 95 км от МКАД, 20 км от Егорьевска и 40 км от Коломны

Земельный участок сельскохозяйственного назначения. ВРИ для сельхозпроизводства. Зона сх 3, с возможностью строительства хозяйственных построек и жилого дома. Идеально подойдёт для организации глэмпинга, кемпинга, базы отдыха, а так же фермерского хозяйства.

Участок расположен на берегу пруда с платной рыбалкой. По другой границе хорошая асфальтовая дорога с минимальным трафиком. Участок с небольшим уклоном на юг, что делает его особенно привлекательным для организации плантации голубики и других культур.

Электричество на границе участка.

275 000 руб/га

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Закладка плантаций

сбор голубики

Организация плантации голубики имеет свою специфику и требует специальных знаний. При правильной закладке плантация голубики будет радовать вас обильным урожаем и прекрасным внешним видом многие десятки лет. Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями, возьмем на себя как организационные, так и фактические работы по закладки плантации голубики высокорослой.

голубика

  1. Подготовка проекта, плана посадки и сметы

  2. Закупка саженцев, материалов и оборудования

  3. Работы по закладке плантации

На каждом из этих этапов мы обладаем всеми необходимыми компетенциями, возьмем на себя как организационные, так и фактические работы по закладки плантации голубики высокорослой

Цена

от 150 000 руб/ Га

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